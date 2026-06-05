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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-УРОЖЕНЦЕВ АБХАЗИИ, ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Новости Пятница, 05 июня 2026 14:04
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БАДРА ГУНБА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-УРОЖЕНЦЕВ АБХАЗИИ, ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках поездки в Санкт-Петербург президент Абхазии Бадра Гунба посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Глава государства возложил венок к памятнику «Мать-Родина» и к памятной плите уроженцам Абхазии – защитникам блокадного Ленинграда, установленной на Аллее Памяти.

Оставляя запись в Книге почетных гостей мемориального кладбища, Бадра Гунба, как и в своем недавнем интервью, вновь вспомнил о книге «Дорога жизни», рассказывающей о блокадном Ленинграде. Он отметил, что она стала его первым знакомством с литературой, оставила неизгладимый след в памяти и зародила любовь к чтению. Эта история учит несгибаемой стойкости, мужеству и верности долгу, а сам героизм защитников города остается примером для всех последующих поколений.

Президент подчеркнул, что в Абхазии чтят память соотечественников, погибших за общую Победу, и назвал сохранение исторической правды о тех событиях долгом перед будущим.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 05 июня 2026 14:08

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