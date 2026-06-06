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Абхазия Информ

В АЭРОПОРТ СУХУМ ВПЕРВЫЕ ПРИБЫЛ ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫЙ САМОЛЁТ BOEING 777

Новости Суббота, 06 июня 2026 15:28
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В АЭРОПОРТ СУХУМ ВПЕРВЫЕ ПРИБЫЛ ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫЙ САМОЛЁТ BOEING 777

Сухум. 6 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба принял первый в своей истории Боинг 777 – широкофюзеляжное воздушное судно, вместимостью 540 мест. Рейс выполнен авиакомпанией NordWind. По традиции открытия новых этапов в развитии авиагавани прибывший самолёт был торжественно встречен «водной аркой» – символическим жестом, знаменующим важное событие в жизни аэропорта.

Для гостей, многие из которых впервые посетили Абхазию, были организованы консультации официальных гидов, которые познакомили прибывших с ключевыми достопримечательностями республики, туристическими маршрутами, культурными особенностями и возможностями для отдыха на Черноморском побережье.

«Приём первого Боинга 777 – это не просто техническое достижение, а знак доверия со стороны нашего партнёра и растущего интереса к Абхазии как к направлению. Такой класс воздушных судов позволяет увеличить пассажиропоток на рейсе, сделать путешествия более доступными и комфортными. С сегодняшнего дня авиакомпания «Икар» планирует регулярно использовать данный тип воздушного судна на московском маршруте, а мы в свою очередь готовы обеспечивать высокий стандарт обслуживания для всех типов воздушных судов», – отметил генеральный директор Международного аэропорта «Сухум» Руслан Блиндюк.

Запуск рейсов с привлечением широкофюзеляжных самолётов расширяет операционные возможности аэропорта и повышает транспортную доступность Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 06 июня 2026 15:33

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