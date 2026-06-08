ХОХОЛЬСКИЕ ТАНЦОРЫ ВЗЯЛИ ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «СТРАНА ДУШИ»

Сухум. 8 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Образцовый детский хореографический коллектив «Иллюзия» Хохольской школы искусств завоевал Гран-при Международного конкурса «Страна души». Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила преподаватель Ольга Норицына. Гала-концерт прошел в городе Пицунда Республики Абхазия. Высшую награду конкурса «Иллюзия» получила как лучший хореографический коллектив. Кроме того, танцоры стали обладателями шести дипломов лауреатов в номинациях «Народный танец» и «Народно-стилизованный танец». Первое место завоевали ребята за выступления «Я на печке молотила», «Гусеница», «Калинка-малинка» и «Молдова». Звания лауреатов II степени заслужили танцоры, выступающие с номерами «Вейся, капустка» и «Порушка».

«Подготовка к конкурсу такого уровня была колоссальной, мои воспитанники показали, что сильная дружба и упорный труд могут привести к блестящим результатам. Их внутренняя энергия и страсть к танцам просто поразили жюри и зрителей. Ребята доказали, что снова и снова способны впечатлять своим талантом и преданностью искусству танца. Весь педагогический коллектив, родители гордятся ими и верят, что это не последнее их достижение. Мы благодарим организаторов фестиваля за гостеприимство. Это было незабываемое путешествие и важный шаг в развитии нашего коллектива», – рассказала Ольга Норицына.

Каждый участник коллектива получил именные дипломы и кубки за свои выступления.

Конкурс «Страна души» проходит в рамках международного проекта «Душа моей Родины» при поддержке министерства культуры Республики Абхазия, администраций городов Пицунда и Гагра. Цель фестиваля – обмен творческим опытом, возможность познакомиться с культурой и историей разных стран, расширение и укрепление дружественных связей между странами-участниками.

В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и искусства, профессиональные режиссеры, композиторы, хореографы, вокалисты, академики, доценты высших музыкальных учебных заведений России и Абхазии.

При подведении итогов судьи оценивали исполнительское мастерство танцоров, композиционное построение номера, артистизм и раскрытие художественного образа, костюмы и наличие реквизита.