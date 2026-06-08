КОНСТАНТИН ТАРБА: «ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНАЯ ДИОСКУРОВ СОХРАНИТ СВОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИД»

Сухум. 8 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель главы администрации Сухума прошел вместе с журналистами по набережной Диоскуров, реконструкцию и благоустройство которой финансируют Татарстан, Башкортостан, международный аэропорт «Сухум « им. В. Г. Ардзинба, а также абхазские бизнесмены, работающие в России.

Сроки археологических раскопок на историческом участке набережной Диоскуров продлены на один месяц. Первоначально планировалось завершить реконструкцию к началу летнего курортного сезона, но большой объем археологических работ, неблагоприятные погодные условия, а также необходимость прокладки новых коммуникаций потребовали продления срока.

Археологи обнаружили на этом участке остатки древних оборонительных укреплений, захоронения, керамику, монеты и предметы быта разных эпох.

По словам Тарба, прокладка коммуникаций подходит к завершению. В настоящее время производится монтаж гранитных поручней на участке от кафе «Дэм» до крепости. В ближайшее время строители приступят к восстановлению фасадного парапета в его историческом виде с использованием оригинальных материалов. Капитального ремонта потребовала и волноотбойная стена. Этот элемент выполняет сразу несколько важных функций: служит парапетом, скамьей для отдыха и защитой берега от волн.

Для удобства горожан и туристов, включая родителей с колясками и маломобильных граждан, организован временный променад через крепость с пандусным мостом, смотровыми площадками и подсветкой.

В рамках побратимских отношений Нижний Новгород берет на себя проектирование и организацию подсветки Сухумской крепости, включая вновь открытые археологами элементы. Уникальные находки планируется накрыть бронированным стеклом с подсветкой, чтобы люди могли видеть их.

Возвращаясь к теме сроков завершения работ, Тарба сказал: «Мы пошли путем обеспечения наилучшего результата. Потерянные сейчас неделя или две сэкономят десятки лет и средства при дальнейшем обслуживании объекта».