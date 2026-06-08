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Абхазия Информ

ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК В АДЫГЕЕ

Новости Понедельник, 08 июня 2026 18:03
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ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК В АДЫГЕЕ

Сухум. 8 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Лошади абхазских коневладельцев стали призерами скачек, прошедших на Адыгейском республиканском ипподроме.

Главного успеха добился жеребец Апсны Драгон, принадлежащий Саиду Сакания. В розыгрыше Приза памяти Азамата Пухова на дистанции 1800 метров он уверенно финишировал первым под седлом жокея Мирбека Мамурова, показав результат 1 минута 54,7 секунды.

В призе Летний для двухлетних лошадей чистокровной английской породы на дистанции 1400 метров бронзовую награду завоевал жеребец Малхун Абан, принадлежащий Беслану Абхазава. Под седлом Айдамира Шегушева он показал результат 1 минута 30,6 секунды.

Еще одну бронзу представителям Абхазии принес жеребец Гиппократ, владельцем которого является Адгур Хагуш. В Призе Жокей-Клуба на дистанции 2400 метров лошадь под седлом жокея Виталия Агрба финишировала третьей с результатом 2 минуты 36,5 секунды.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 08 июня 2026 18:08

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