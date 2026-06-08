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Абхазия Информ

ЕСНАТ ДЖЕНИЯ ДЕБЮТИРОВАЛ ЗА «КОСМОС» В LEON ВТОРОЙ ЛИГЕ Б

Новости Понедельник, 08 июня 2026 18:09
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ЕСНАТ ДЖЕНИЯ ДЕБЮТИРОВАЛ ЗА «КОСМОС» В LEON ВТОРОЙ ЛИГЕ Б

Сухум. 8 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Еснат Джения дебютировал в LEON Второй Лиге Б за ФК «Космос» в матче против «Енисея-2». Для абхазского футболиста эта игра стала первым официальным матчем в составе подмосковного клуба.

Свой футбольный путь Еснат начал в гагрской ДЮСШ под руководством Роберта Бостанджян. В 14 лет он продолжил обучение в Академии футбола имени Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону, а затем перешел в СШОР «Зенит».

С августа 2025 года Джения находился в системе ФК «Химки». Летом 2026 года футболист прошел тренировочные сборы в Турции, после чего присоединился к ФК «Космос» и подписал контракт с клубом до 31 декабря 2026 года.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 08 июня 2026 18:10

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