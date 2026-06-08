АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА «ПТИЧИЙ РАЙ» В ТУРЦИИ

Сухум. 8 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В городе Бандырма (Турция) проходит 35-й фестиваль культуры и туризма «Птичий рай», который объединяет участников множества национальностей из разных стран. Абхазская делегация принимает участие в мероприятии по приглашению мэра Дурсуна Мырзы.

В составе делегации министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа, заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Джансух Лазба, полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагим Авидзба, а также председатель Федерации абхазских культурных центров Явуз Атрышба.

В рамках рабочего визита мэр города Бандырма Дурсун Мырза провёл встречу с абхазской делегацией.

Приветствуя гостей, глава города выразил искреннюю радость, отметил свои тёплые чувства к Абхазии и её народу и подчеркнул важность участия в фестивале для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Мэр города Бандырма Дурсун Мырза подтвердил готовность к продолжению сотрудничества.

По мнению сторон, подобные мероприятия способствуют популяризации национальной культуры, искусства и традиций, а также позволяют в короткий срок прикоснуться к историческому наследию разных народов.

По итогам встречи участники обменялись памятными подарками.