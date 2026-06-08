 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА «ПТИЧИЙ РАЙ» В ТУРЦИИ

Новости Понедельник, 08 июня 2026 18:10
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА «ПТИЧИЙ РАЙ» В ТУРЦИИ

Сухум. 8 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В городе Бандырма (Турция) проходит 35-й фестиваль культуры и туризма «Птичий рай», который объединяет участников множества национальностей из разных стран. Абхазская делегация принимает участие в мероприятии по приглашению мэра Дурсуна Мырзы.

В составе делегации министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа, заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Джансух Лазба, полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагим Авидзба, а также председатель Федерации абхазских культурных центров Явуз Атрышба.

В рамках рабочего визита мэр города Бандырма Дурсун Мырза провёл встречу с абхазской делегацией.

Приветствуя гостей, глава города выразил искреннюю радость, отметил свои тёплые чувства к Абхазии и её народу и подчеркнул важность участия в фестивале для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Мэр города Бандырма Дурсун Мырза подтвердил готовность к продолжению сотрудничества.

По мнению сторон, подобные мероприятия способствуют популяризации национальной культуры, искусства и традиций, а также позволяют в короткий срок прикоснуться к историческому наследию разных народов.

По итогам встречи участники обменялись памятными подарками.  

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 08 июня 2026 18:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЕСНАТ ДЖЕНИЯ ДЕБЮТИРОВАЛ ЗА «КОСМОС» В LEON ВТОРОЙ ЛИГЕ Б В СУХУМЕ ВСТРЕТЯТСЯ СБОРНЫЕ КВН РОССИИ И АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.