В СУХУМЕ ВСТРЕТЯТСЯ СБОРНЫЕ КВН РОССИИ И АБХАЗИИ

Сухум. 8 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Впервые за долгое время 3 июля в 20:00, в столице Абхазии соберутся игроки, которых знает вся страна – мастера импровизации и острого слова из Клуба Весёлых и Находчивых разных эпох. На открытой сцене у Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба, сразятся две сборные: сборная России и сборная Абхазии. Это будет не просто игра – встреча старых друзей, битва титанов юмора и настоящий праздник для всех, кто вырос на лучших шутках КВН.