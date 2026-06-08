В СУХУМЕ ВСТРЕТЯТСЯ СБОРНЫЕ КВН РОССИИ И АБХАЗИИ
Сухум. 8 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Впервые за долгое время 3 июля в 20:00, в столице Абхазии соберутся игроки, которых знает вся страна – мастера импровизации и острого слова из Клуба Весёлых и Находчивых разных эпох. На открытой сцене у Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба, сразятся две сборные: сборная России и сборная Абхазии. Это будет не просто игра – встреча старых друзей, битва титанов юмора и настоящий праздник для всех, кто вырос на лучших шутках КВН.
Зрителей ожидает уникальный состав.
Атмосфера будет абсолютно невероятной – ностальгия, искромётные шутки и дух настоящего соревнования. Абхазия и Россия: дружба, помноженная на юмор.
Несмотря на спортивный азарт, главная цель вечера – показать, что юмор не имеет границ.
Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Телевизионная съёмка специального проекта КВН «Сборная России – Сборная Абхазии»»
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