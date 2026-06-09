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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ АВИАПОЛЕТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

Новости Вторник, 09 июня 2026 15:49
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АБХАЗИЯ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ АВИАПОЛЕТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Республика Абхазия намерена открыть международные рейсы и рассматривает возможность осуществления полетов из международного аэропорта Сухума в зарубежные города. Об этом сообщил глава Абхазии Бадра Гунба в интервью РИА Новости.

На сегодняшний день полеты из аэропорта Сухума осуществляются исключительно в русские города, что считается приоритетным направлением. Тем не менее, республика рассматривает перспективу открытия других международных рейсов при условии создания благоприятных геополитических обстоятельств.

«Мы настроены на реализацию этой задачи», – ответил Гунба на вопрос о планах сухумского аэропорта в отношении международных полетов.

Бадра Гунба также отметил, что в настоящее время существует препятствие в виде действий Грузии и сложных политических условий, которые осложняют запуск рейсов в зарубежные страны.

«Кроме России, в другие государства осуществить (полеты – ред.), к сожалению, пока невозможно, так как Грузия ограничивает это через ICAO (Международная организация гражданской авиации – ред.)», – пояснил Гунба, выразив надежду на скорую положительную динамику в решении данного вопроса.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 09 июня 2026 15:53

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