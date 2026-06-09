ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ЗАПУСКАЮТ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО КОЛЬЦОВО В АБХАЗИЮ

Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. С 1 июля из Екатеринбурга начнут летать в Сухум, столицу Республики Абхазия, самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии». Как сообщают в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.