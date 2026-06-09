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Абхазия Информ

ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ЗАПУСКАЮТ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО КОЛЬЦОВО В АБХАЗИЮ

Новости Вторник, 09 июня 2026 15:53
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ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ЗАПУСКАЮТ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО КОЛЬЦОВО В АБХАЗИЮ

Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. С 1 июля из Екатеринбурга начнут летать в Сухум, столицу Республики Абхазия, самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии». Как сообщают в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

«Прямое авиасообщение, без сомнения, сделает поездки в эту страну более доступными, удобными и комфортными для многих наших пассажиров», – отметил исполнительный директор международного аэропорта Кольцово Александр Пастухов.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 09 июня 2026 16:03

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