ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ЗАПУСКАЮТ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО КОЛЬЦОВО В АБХАЗИЮ
Новости Вторник, 09 июня 2026 15:53
Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. С 1 июля из Екатеринбурга начнут летать в Сухум, столицу Республики Абхазия, самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии». Как сообщают в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.
«Прямое авиасообщение, без сомнения, сделает поездки в эту страну более доступными, удобными и комфортными для многих наших пассажиров», – отметил исполнительный директор международного аэропорта Кольцово Александр Пастухов.
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