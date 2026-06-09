МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия принимает участие в окружном форуме «Слет добровольцев СКФО-2026», который проходит с 7 по 10 июня в городе-курорте Теберда Карачаево-Черкесской Республики. Форум объединил активистов добровольческого движения из регионов Северо-Кавказского федерального округа и приглашённых участников для обмена опытом, обсуждения лучших практик и развития социальных инициатив.

В программе слёта – образовательные площадки, мастер-классы, встречи с экспертами и общественными деятелями, командная работа и разработка новых проектов в сфере добровольчества.

В первый день для участников провели инструктаж по технике безопасности, тренинг на знакомство и образовательную сессию, посвящённую добровольческой деятельности. Добровольцы также ознакомились с программой форума и приняли участие в этноквизе, посвящённом культуре, традициям и истории народов Северного Кавказа.

В течение нескольких дней участники будут обмениваться опытом, работать над социальными проектами, развивать добровольческие инициативы и находить новых единомышленников.