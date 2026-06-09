 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Новости Вторник, 09 июня 2026 15:55
Оцените материал
(0 голосов)
МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия принимает участие в окружном форуме «Слет добровольцев СКФО-2026», который проходит с 7 по 10 июня в городе-курорте Теберда Карачаево-Черкесской Республики. Форум объединил активистов добровольческого движения из регионов Северо-Кавказского федерального округа и приглашённых участников для обмена опытом, обсуждения лучших практик и развития социальных инициатив.

В программе слёта – образовательные площадки, мастер-классы, встречи с экспертами и общественными деятелями, командная работа и разработка новых проектов в сфере добровольчества.

В первый день для участников провели инструктаж по технике безопасности, тренинг на знакомство и образовательную сессию, посвящённую добровольческой деятельности. Добровольцы также ознакомились с программой форума и приняли участие в этноквизе, посвящённом культуре, традициям и истории народов Северного Кавказа.

В течение нескольких дней участники будут обмениваться опытом, работать над социальными проектами, развивать добровольческие инициативы и находить новых единомышленников.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 09 июня 2026 15:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ЗАПУСКАЮТ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО КОЛЬЦОВО В АБХАЗИЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.