МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия принимает участие в окружном форуме «Слет добровольцев СКФО-2026», который проходит с 7 по 10 июня в городе-курорте Теберда Карачаево-Черкесской Республики. Форум объединил активистов добровольческого движения из регионов Северо-Кавказского федерального округа и приглашённых участников для обмена опытом, обсуждения лучших практик и развития социальных инициатив.
В программе слёта – образовательные площадки, мастер-классы, встречи с экспертами и общественными деятелями, командная работа и разработка новых проектов в сфере добровольчества.
В первый день для участников провели инструктаж по технике безопасности, тренинг на знакомство и образовательную сессию, посвящённую добровольческой деятельности. Добровольцы также ознакомились с программой форума и приняли участие в этноквизе, посвящённом культуре, традициям и истории народов Северного Кавказа.
В течение нескольких дней участники будут обмениваться опытом, работать над социальными проектами, развивать добровольческие инициативы и находить новых единомышленников.
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