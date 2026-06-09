С 1 ИЮЛЯ ИЗ АЭРОПОРТА СУХУМ ОТКРОЮТСЯ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В ЕКАТЕРИНБУРГ

Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба продолжает расширять маршрутную сеть летнего сезона: с 1 июля 2026 года авиакомпания «Уральские авиалинии» начнёт выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Екатеринбург (аэропорт Кольцово) – Сухум и обратно. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 10:50, из столицы Абхазии в 13:30.

Продолжительность полёта составит около 3 часов 40 минут. Время в расписании указано местное для каждого аэропорта.

«Запуск прямого авиасообщения с Екатеринбургом – важное событие для нашего аэропорта и для всей Республики. Это направление откроет для жителей Абхазии новые возможности: удобные перелёты на Урал для учёбы, работы и личных поездок, а также упростит логистику для наших предпринимателей. Для туристов из Свердловской области и соседних регионов Абхазия станет ещё доступнее. Мы благодарим авиакомпанию «Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово за партнёрство и делаем всё, чтобы каждому пассажиру и посетителю нашего аэропорта было комфортно и приятно, ведь именно здесь начинается и заканчивается путешествие по Абхазии», – отметил генеральный директор Международного аэропорта «Сухум» Руслан Блиндюк.

Открытие рейса в Екатеринбург дополняет действующую маршрутную сеть аэропорта Сухум, в которую уже входят прямые регулярные направления в Москву, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Уфу, Калугу и Ханты-Мансийск. Расширение географии полётов укрепляет транспортные связи Абхазии с регионами России, способствует развитию экономического сотрудничества и создаёт дополнительные условия для роста пассажиропотока.

Авиабилеты уже доступны в продаже на официальном сайте авиакомпании «Уральские авиалинии».

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Сухум».