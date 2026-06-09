 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

С 1 ИЮЛЯ ИЗ АЭРОПОРТА СУХУМ ОТКРОЮТСЯ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В ЕКАТЕРИНБУРГ

Новости Вторник, 09 июня 2026 16:41
Оцените материал
(0 голосов)
С 1 ИЮЛЯ ИЗ АЭРОПОРТА СУХУМ ОТКРОЮТСЯ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В ЕКАТЕРИНБУРГ

Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба продолжает расширять маршрутную сеть летнего сезона: с 1 июля 2026 года авиакомпания «Уральские авиалинии» начнёт выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Екатеринбург (аэропорт Кольцово) – Сухум и обратно. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 10:50, из столицы Абхазии в 13:30.

Продолжительность полёта составит около 3 часов 40 минут. Время в расписании указано местное для каждого аэропорта.

«Запуск прямого авиасообщения с Екатеринбургом – важное событие для нашего аэропорта и для всей Республики. Это направление откроет для жителей Абхазии новые возможности: удобные перелёты на Урал для учёбы, работы и личных поездок, а также упростит логистику для наших предпринимателей. Для туристов из Свердловской области и соседних регионов Абхазия станет ещё доступнее. Мы благодарим авиакомпанию «Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово за партнёрство и делаем всё, чтобы каждому пассажиру и посетителю нашего аэропорта было комфортно и приятно, ведь именно здесь начинается и заканчивается путешествие по Абхазии», – отметил генеральный директор Международного аэропорта «Сухум» Руслан Блиндюк.

Открытие рейса в Екатеринбург дополняет действующую маршрутную сеть аэропорта Сухум, в которую уже входят прямые регулярные направления в Москву, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Уфу, Калугу и Ханты-Мансийск. Расширение географии полётов укрепляет транспортные связи Абхазии с регионами России, способствует развитию экономического сотрудничества и создаёт дополнительные условия для роста пассажиропотока.

Авиабилеты уже доступны в продаже на официальном сайте авиакомпании «Уральские авиалинии».

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Сухум».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 09 июня 2026 16:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В КМ ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.