В КМ ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ

Премьер-министр подчеркнул, что объединение усилий, имеющегося потенциала в Абхазии очень важно для достижения целей.

«На встрече в Администрации президента 13 мая глава государства особо отметил, что без цифровизации системное развитие страны невозможно. Это важный для нас посыл, и я призываю обсудить конкретные предложения и шаги подетально. Развиваться в этой сфере нужно быстро. Поэтому объединение общих усилий, и объединение сфер науки, образования, бизнеса и государства на этой новой инновационной площадке, в том числе через создание технопарка, должно принести, на наш взгляд, ожидаемый результат. Очень важное направление – это создание технологической инфраструктуры. Это большой пласт работы, огромное направление. В этом смысле мы должны опираться на лучший мировой опыт, на хорошие практики, безусловно, опираясь, в том числе, и на наши собственные достижения. Мы знаем о них, здесь присутствуют руководители организаций, компаний, которые уже успешно внедряют новые информационные технологии», – сказал премьер-министр.

Участники встречи обсудили приоритетные проекты по цифровизации, возможность применения цифровых технологий в разных сферах.

Премьер-министр поручил участникам встречи в течении месяца разработать концепцию цифрового развития Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.