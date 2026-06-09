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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ

Новости Вторник, 09 июня 2026 16:48
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В КМ ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ

Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание по вопросам разработки концепции внедрения в Абхазии современных цифровых систем.

«Встреча посвящена важному направлению в развитии нашего государства. Это развитие и внедрение новых информационных технологий, связанных с осуществлением важных задач, которые стоят перед государством», – отметил Владимир Делба, открывая совещание.

Премьер-министр подчеркнул, что объединение усилий, имеющегося потенциала в Абхазии очень важно для достижения целей.

«На встрече в Администрации президента 13 мая глава государства особо отметил, что без цифровизации системное развитие страны невозможно. Это важный для нас посыл, и я призываю обсудить конкретные предложения и шаги подетально. Развиваться в этой сфере нужно быстро. Поэтому объединение общих усилий, и объединение сфер науки, образования, бизнеса и государства на этой новой инновационной площадке, в том числе через создание технопарка, должно принести, на наш взгляд, ожидаемый результат. Очень важное направление – это создание технологической инфраструктуры. Это большой пласт работы, огромное направление. В этом смысле мы должны опираться на лучший мировой опыт, на хорошие практики, безусловно, опираясь, в том числе, и на наши собственные достижения. Мы знаем о них, здесь присутствуют руководители организаций, компаний, которые уже успешно внедряют новые информационные технологии», – сказал премьер-министр.

Участники встречи обсудили приоритетные проекты по цифровизации, возможность применения цифровых технологий в разных сферах.

Премьер-министр поручил участникам встречи в течении месяца разработать концепцию цифрового развития Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 09 июня 2026 16:52

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