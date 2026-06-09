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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ РОССИИ В ТУРЦИИ

Новости Вторник, 09 июня 2026 19:30
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ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ РОССИИ В ТУРЦИИ

Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась встреча полномочного представителя Республики Абхазия в Турции Ибрагима Авидзба, президента Абхазфед в Турции Яуза Атрышба с чрезвычайным и полномочным послом России в Турции Сергеем Вершининым. В ходе беседы были затронуты вопросы развития отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Стороны рассмотрели вопрос репатриации соотечественников, в частности, вопросы сопровождения граждан на различных этапах оформления документов и выстраивания эффективного межведомственного взаимодействия.

Также участники встречи обменялись мнениями о реализации совместных культурных инициатив, направленных на укрепление связей между народами и сохранение национальной идентичности.

Отмечено, что взаимодействие между полномочным представительством Республики Абхазия, абхазской диаспорой в Турции и российским посольством будет продолжено.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 09 июня 2026 19:34

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