ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ РОССИИ В ТУРЦИИ
Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась встреча полномочного представителя Республики Абхазия в Турции Ибрагима Авидзба, президента Абхазфед в Турции Яуза Атрышба с чрезвычайным и полномочным послом России в Турции Сергеем Вершининым. В ходе беседы были затронуты вопросы развития отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Стороны рассмотрели вопрос репатриации соотечественников, в частности, вопросы сопровождения граждан на различных этапах оформления документов и выстраивания эффективного межведомственного взаимодействия.
Также участники встречи обменялись мнениями о реализации совместных культурных инициатив, направленных на укрепление связей между народами и сохранение национальной идентичности.
Отмечено, что взаимодействие между полномочным представительством Республики Абхазия, абхазской диаспорой в Турции и российским посольством будет продолжено.
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