ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ РОССИИ В ТУРЦИИ

Сухум. 9 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась встреча полномочного представителя Республики Абхазия в Турции Ибрагима Авидзба, президента Абхазфед в Турции Яуза Атрышба с чрезвычайным и полномочным послом России в Турции Сергеем Вершининым. В ходе беседы были затронуты вопросы развития отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Стороны рассмотрели вопрос репатриации соотечественников, в частности, вопросы сопровождения граждан на различных этапах оформления документов и выстраивания эффективного межведомственного взаимодействия.

Также участники встречи обменялись мнениями о реализации совместных культурных инициатив, направленных на укрепление связей между народами и сохранение национальной идентичности.

Отмечено, что взаимодействие между полномочным представительством Республики Абхазия, абхазской диаспорой в Турции и российским посольством будет продолжено.