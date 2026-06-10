РОССИЙСКИЕ БЛОГЕРЫ И ВЫПУСКНИКИ «МАСТЕРСКОЙ НОВЫХ МЕДИА» ПОБЫВАЛИ В АБХАЗИИ

Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Российские блогеры и выпускники «Мастерской новых медиа» увидели своими глазами новые маршруты и локации, а также попробовали местную кухню в рамках блог-тура «Гостеприимная Абхазия». Блог-тур стал продолжением конкурса туристических инициатив ГостеприимнаяАбхазия: его победители создают новые точки притяжения для гостей республики – от авторских экскурсий и гастрономии до спортивных, культурных и семейных маршрутов.