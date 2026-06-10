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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ БЛОГЕРЫ И ВЫПУСКНИКИ «МАСТЕРСКОЙ НОВЫХ МЕДИА» ПОБЫВАЛИ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 10 июня 2026 13:10
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РОССИЙСКИЕ БЛОГЕРЫ И ВЫПУСКНИКИ «МАСТЕРСКОЙ НОВЫХ МЕДИА» ПОБЫВАЛИ В АБХАЗИИ

Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Российские блогеры и выпускники «Мастерской новых медиа» увидели своими глазами новые маршруты и локации, а также попробовали местную кухню в рамках блог-тура «Гостеприимная Абхазия». Блог-тур стал продолжением конкурса туристических инициатив ГостеприимнаяАбхазия: его победители создают новые точки притяжения для гостей республики – от авторских экскурсий и гастрономии до спортивных, культурных и семейных маршрутов.

Акцент был сделан на восточную часть Абхазии – это направление становится одной из самых перспективных точек роста: здесь есть горные маршруты, водопады, исторические памятники, аутентичная кухня, гостевые проекты и живые истории людей, которые развивают туризм на местах.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 10 июня 2026 13:12

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