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Абхазия Информ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРЕДСТОЯЩЕМУ ДНЮ РОССИИ

Новости Среда, 10 июня 2026 13:14
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРЕДСТОЯЩЕМУ ДНЮ РОССИИ

Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Праздничный концерт, посвященный предстоящему Дню России, с участием солистов московского «Театра на Трубной» состоялся в РУСДРАМе. Среди посетителей мероприятия – премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты, общественность республики.

Ведущий концерта худрук «Театра на Трубной» Дмитрий Астрахан отметил, что День России – это светлый и личный праздник для каждого.

«Потому, что каждый из нас как-то в своем сердце ассоциирует себя с Россией, и для меня тоже этот день имеет особое значение», – подчеркнул он.

В программе вечера были поэтические и музыкальные произведения от Заслуженного артиста России Вадима Колганова, артистов театра Евгения Суслова, Мирославы Михайловой и Инны Дарий.

Они исполнили песни «Зачарованная даль», «Гляжу в озера синие», «Храм», «Родина моя», «Эхо любви», «Ты неси меня река» и другие произведения.

Мероприятие организовано Домом Москвы в Сухуме при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 10 июня 2026 13:18

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