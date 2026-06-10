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Абхазия Информ

КОМАНДА КВН «ФАНТАСМАГОРЦЫ» ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ «ЛИГИ ТАЛАНТОВ»

Новости Среда, 10 июня 2026 13:19
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КОМАНДА КВН «ФАНТАСМАГОРЦЫ» ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ «ЛИГИ ТАЛАНТОВ»

Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Команда КВН «Фантасмагорцы» из Абхазии заняла первое место в своей группе на этапе 1/4 финала Открытого московского турнира команд КВН «Лига талантов». Игры прошли 9 июня в Международном молодежном центре «Планета КВН».

Участники соревновались в трех конкурсах: «Приветствие», «Разминка с жюри» и СТЭМ. По итогам выступлений абхазская команда набрала 13,7 балла и стала лучшей в своей группе.

Дополнительный успех команде принес конкурс на лучшую группу поддержки, где «Фантасмагорцы» разделили победу с командой «Квадрат Малевича», Синергия и Ростов-на-Дону – Азов, получив дополнительные 0,1 балла.

Заняв первое место в своей группе, команда из Абхазии обеспечила себе выход в полуфинал Открытого московского турнира команд КВН «Лига талантов».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 10 июня 2026 13:20

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