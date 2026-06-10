ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ГОССТАТА С 104-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ СТАТИСТИКИ АБХАЗИИ

Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр финансов Саид Губаз, министр юстиции Анри Барциц поздравили руководство и сотрудников Государственного комитета по статистике с 104-ой годовщиной со дня образования органов статистики Абхазии.

«Столь глубокий возраст подчеркивает долгую и важную историю нашей статистической службы, ее неоценимый вклад в развитие государства. За более чем вековую историю абхазская статистика прошла через множество этапов, сталкивалась с различными вызовами, но всегда оставалась верной своему главному предназначению – быть надежным источником информации, фундаментом для принятия важнейших государственных решений. В современном мире, где информация является одним из ключевых ресурсов, роль органов статистики становится еще более значимой. Именно вы, уважаемые коллеги, собираете, обрабатываете и анализируете данные, которые позволяют нам видеть реальную картину жизни нашего общества: от демографической ситуации и состояния экономики до уровня благосостояния граждан и развития социальной сферы. Ваша работа – это кропотливый, ответственный и зачастую невидимый для широкой общественности труд. Статистический учет и анализ позволяет нам понять, какова реальная ситуация в самых различных сферах, из этих данных складывается общая картина, помогающая определить новые задачи и цели. Без точных и достоверных статистических данных невозможно разрабатывать основные документы стратегического планирования, формировать бюджет, прогнозы социально-экономического развития, целевые программы, и самое главное, принимать решения, направленные на улучшение жизни каждого жителя Абхазии», – отметил Владимир Делба.

Премьер-министр выразил искреннюю благодарность всем, кто посвятил себя этой важной профессии, за преданность делу, за точность и объективность. Особые слова признательности адресовал ветеранам статистической службы, чей опыт и знания стали бесценным профессиональным наследием.

Премьер-министр подчеркнул, что придавая особое значение вкладу сотрудников в одну из важнейших государственных систем, президент Бадра Гунба принял решение о награждении почетными званиями ряда сотрудников органов статистики. За многолетнюю трудовую деятельность в сфере статистики, высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный работник статистки Республики Абхазия» присвоено Роберту Геворкян, Ирме Жиба, Лёле Качарава, Мадине Тарба.

«Дорогие коллеги, перед нами стоят новые задачи. Современные технологии, новые тенденции требуют постоянного совершенствования методов работы, внедрения новых подходов. Со своей стороны мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку органам статистики, создавать условия для вашего профессионального роста и развития. Мы заинтересованы в том, чтобы наша статистическая служба была современной, эффективной и отвечала самым высоким международным стандартам», – сказал премьер-министр.

Владимир Делба пожелал сотрудникам Госстата благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в благородной работе на благо Абхазии.