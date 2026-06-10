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Абхазия Информ

СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ

Новости Среда, 10 июня 2026 17:46
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СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ

Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Спортсмены из Абхазии, Сандро Мукба и Еснат Мукба, участвуют в учебно-тренировочных сборах, организованных в городе Сочи. Участие абхазских кикбоксеров в сборах стало возможным благодаря приглашению, направленному Федерацией кикбоксинга города Сочи.

Основной целью данных мероприятий является повышение уровня подготовки команды и укрепление международных спортивных связей.

Сандро Мукба и Еснат Мукба являются воспитанниками Управления по делам молодежи и спорта и обучаются под руководством тренера Атумава Джона.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 10 июня 2026 18:01

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