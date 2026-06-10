 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД ПО ИТОГАМ СТАМБУЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА И ГРУЗИИ

Новости Среда, 10 июня 2026 17:49
Оцените материал
(0 голосов)
КОММЕНТАРИЙ МИД ПО ИТОГАМ СТАМБУЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА И ГРУЗИИ

Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В связи с опубликованной по итогам 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии совместной декларацией, состоявшейся 8 июня в Стамбуле, МИД Абхазии отмечает следующее…

Принятая декларация содержит устоявшийся набор тезисов по вопросам региональной безопасности и из года в год воспроизводит шаблонные формулировки, не отражающие современные геополитические реалии. В частности, в итоговом документе была вновь подтверждена «исключительная важность восстановления территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ». Вынуждены напомнить участникам данного трехстороннего механизма, что подобные призывы абсолютно лишены правовых оснований и полностью игнорируют неопровержимые исторические факты.

Невозможно «восстановить» то, чего никогда не существовало в границах независимой Грузии. Республика Абхазия легитимно вышла из состава ГССР еще до распада СССР в строгом соответствии с действовавшим на тот период советским законодательством - в частности, Законом СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», который закрепил за автономными образованиями право на самостоятельное определение своего государственно-правового статуса.

Более того, высшие органы власти Грузии в одностороннем порядке разрушили единое правовое пространство, сформировавшееся в советский период. Объявив себя правопреемницей Демократической Республики Грузия 1918–1921 годов и признав недействительной Конституцию ГССР 1978 года, Грузия юридически аннулировала все союзные правовые акты и государственные структуры, тем самым фактически прекратив государственно-правовые отношения с Абхазской АССР.

Признав незаконными все институты советской эпохи, грузинская сторона лишила себя каких-либо правовых оснований для притязаний на территорию Республики Абхазия, которая не входила в состав досоветской Грузинской Республики. В этих условиях дальнейшее государственное строительство Республики Абхазия осуществлялось на абсолютно законных, суверенных началах и в полном соответствии с волеизъявлением абхазского народа.

Отдельного рассмотрения требует положение документа о «борьбе с преступлениями против культурного и исторического наследия». Напоминаем, что в октябре 1992 года войска Госсовета Грузии целенаправленно и варварски сожгли Абхазский государственный архив и Абхазский институт языка, литературы и истории (АБНИИ) в Сухуме. Были безвозвратно уничтожены уникальные фонды, древние рукописи и документы, составлявшие ядро культурно-исторического достояния абхазского этноса. Это был осознанный акт культурного геноцида, который Грузия до сих пор пытается замалчивать и за который не понесла ответственности.

Вновь напоминаем сторонам указанного трехстороннего механизма, что региональная безопасность не может строиться на кулуарных соглашениях, игнорирующих волю государства региона, международная правосубъектность которого признана рядом государств - членов ООН.

Формирование устойчивой архитектуры безопасности и экономического сотрудничества на Южном Кавказе, основанной на реальных механизмах, а не на декларативных подходах, возможно исключительно при условии полноправного и равноправного участия Республики Абхазия.

Однако достижению этой цели напрямую препятствует позиция Грузии. В заявлениях Министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили по результатам встречи вновь воспроизводится хорошо известная, деструктивная терминология, связанная с «оккупацией» Республики Абхазия. Решительно отвергая подобные спекуляции, подчеркиваем, что российский военный контингент находится на территории Республики Абхазия на абсолютно законных основаниях, в строгом соответствии с действующими двусторонними межгосударственными договорами, и выступает единственным надежным гарантом мира и безопасности в регионе.

Решающим шагом на пути к обеспечению реальной безопасности на Южном Кавказе должно стать изменение курса Грузии в сторону конструктивного участия в Международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ) и подписание юридически обязывающего документа о неприменении военной силы против Республики Абхазия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 10 июня 2026 17:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУЩЕНА ПАМЯТНАЯ БАНКНОТА «НЕСТОР ЛАКОБА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.