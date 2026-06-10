КОММЕНТАРИЙ МИД ПО ИТОГАМ СТАМБУЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА И ГРУЗИИ

Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В связи с опубликованной по итогам 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии совместной декларацией, состоявшейся 8 июня в Стамбуле, МИД Абхазии отмечает следующее…

Принятая декларация содержит устоявшийся набор тезисов по вопросам региональной безопасности и из года в год воспроизводит шаблонные формулировки, не отражающие современные геополитические реалии. В частности, в итоговом документе была вновь подтверждена «исключительная важность восстановления территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ». Вынуждены напомнить участникам данного трехстороннего механизма, что подобные призывы абсолютно лишены правовых оснований и полностью игнорируют неопровержимые исторические факты.

Невозможно «восстановить» то, чего никогда не существовало в границах независимой Грузии. Республика Абхазия легитимно вышла из состава ГССР еще до распада СССР в строгом соответствии с действовавшим на тот период советским законодательством - в частности, Законом СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», который закрепил за автономными образованиями право на самостоятельное определение своего государственно-правового статуса.

Более того, высшие органы власти Грузии в одностороннем порядке разрушили единое правовое пространство, сформировавшееся в советский период. Объявив себя правопреемницей Демократической Республики Грузия 1918–1921 годов и признав недействительной Конституцию ГССР 1978 года, Грузия юридически аннулировала все союзные правовые акты и государственные структуры, тем самым фактически прекратив государственно-правовые отношения с Абхазской АССР.

Признав незаконными все институты советской эпохи, грузинская сторона лишила себя каких-либо правовых оснований для притязаний на территорию Республики Абхазия, которая не входила в состав досоветской Грузинской Республики. В этих условиях дальнейшее государственное строительство Республики Абхазия осуществлялось на абсолютно законных, суверенных началах и в полном соответствии с волеизъявлением абхазского народа.

Отдельного рассмотрения требует положение документа о «борьбе с преступлениями против культурного и исторического наследия». Напоминаем, что в октябре 1992 года войска Госсовета Грузии целенаправленно и варварски сожгли Абхазский государственный архив и Абхазский институт языка, литературы и истории (АБНИИ) в Сухуме. Были безвозвратно уничтожены уникальные фонды, древние рукописи и документы, составлявшие ядро культурно-исторического достояния абхазского этноса. Это был осознанный акт культурного геноцида, который Грузия до сих пор пытается замалчивать и за который не понесла ответственности.

Вновь напоминаем сторонам указанного трехстороннего механизма, что региональная безопасность не может строиться на кулуарных соглашениях, игнорирующих волю государства региона, международная правосубъектность которого признана рядом государств - членов ООН.

Формирование устойчивой архитектуры безопасности и экономического сотрудничества на Южном Кавказе, основанной на реальных механизмах, а не на декларативных подходах, возможно исключительно при условии полноправного и равноправного участия Республики Абхазия.

Однако достижению этой цели напрямую препятствует позиция Грузии. В заявлениях Министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили по результатам встречи вновь воспроизводится хорошо известная, деструктивная терминология, связанная с «оккупацией» Республики Абхазия. Решительно отвергая подобные спекуляции, подчеркиваем, что российский военный контингент находится на территории Республики Абхазия на абсолютно законных основаниях, в строгом соответствии с действующими двусторонними межгосударственными договорами, и выступает единственным надежным гарантом мира и безопасности в регионе.

Решающим шагом на пути к обеспечению реальной безопасности на Южном Кавказе должно стать изменение курса Грузии в сторону конструктивного участия в Международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ) и подписание юридически обязывающего документа о неприменении военной силы против Республики Абхазия.