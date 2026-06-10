В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУЩЕНА ПАМЯТНАЯ БАНКНОТА «НЕСТОР ЛАКОБА»
Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной банкноты номиналом 200 апсаров.
Размер банкноты: 150 x 65 мм
Дата выпуска: июнь 2026 г.
Тираж: 5000
Художник: Джапуа Б.Р.
Лицевая Сторона
Основу композиции лицевой стороны банкноты составляет портрет революционера и лидера Советской Социалистической Республики Абхазии 20-х – 30-х годов ХХ века Нестора Аполлоновича Лакоба, расположенный в правой трети поля.
В центральной части банкноты изображен всадник абхазского революционного отряда «Киараз» (использована композиция мозаичного панно советского периода, расположенного на набережной г. Сухум). В правом верхнем углу банкноты расположен государственный герб ССР Абхазии 1921-1931 гг. На поле банкноты также изображены государственный герб Республики Абхазия, семь звезд, расположенные полукругом, номинал «200 апсаров», продублированный два раза, название эмитента и подпись Председателя Национального банка Республики Абхазия Беслана Барателиа.
Оборотная сторона
В центральной части поля изображена декоративная надпись «Апсны», расположенная на фоне традиционного абхазского двора с жилыми постройками. В верхней части композиции изображен парящий ястреб. На поле также изображены семь звезд, расположенные полукругом, номинал 200 апсаров, продублированный два раза, а также номер банкноты, напечатанный в правой и нижней частях банкноты.
Преобладающая цветовая гамма банкноты сформирована на основе красного и оранжевого цветов.
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