ДЕЛЕГАЦИЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ ФОРУМЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Гудаутского района Астамур Аргун и представитель отдела информации и связи с общественностью Арнольд Дзари-ипа прибыли с рабочим визитом в Нижний Новгород.
10 июня подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Гудаутским районом и Кстовским округом Нижегородской области.
Астамур Аргун отметил, что партнерские связи между муниципалитетами длятся более десяти лет, а новое соглашение обновит и расширит двустороннее сотрудничество.
Трехдневный форум объединил представителей муниципальных властей и контрольно-ревизионных органов из Абхазии, России и Беларуси.
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