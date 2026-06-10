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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ ФОРУМЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Новости Среда, 10 июня 2026 17:54
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ДЕЛЕГАЦИЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ ФОРУМЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Гудаутского района Астамур Аргун и представитель отдела информации и связи с общественностью Арнольд Дзари-ипа прибыли с рабочим визитом в Нижний Новгород.

10 июня подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Гудаутским районом и Кстовским округом Нижегородской области.

Астамур Аргун отметил, что партнерские связи между муниципалитетами длятся более десяти лет, а новое соглашение обновит и расширит двустороннее сотрудничество.

Трехдневный форум объединил представителей муниципальных властей и контрольно-ревизионных органов из Абхазии, России и Беларуси.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 10 июня 2026 17:56

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