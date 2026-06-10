ДЕЛЕГАЦИЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ ФОРУМЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Гудаутского района Астамур Аргун и представитель отдела информации и связи с общественностью Арнольд Дзари-ипа прибыли с рабочим визитом в Нижний Новгород.

10 июня подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Гудаутским районом и Кстовским округом Нижегородской области.