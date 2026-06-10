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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА: НАРОД АБХАЗИИ ДОРОЖИТ СОЮЗНИЧЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Новости Среда, 10 июня 2026 18:43
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БАДРА ГУНБА: НАРОД АБХАЗИИ ДОРОЖИТ СОЮЗНИЧЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президента Республики Абхазия Бадра Гунба выступил с заявлением по поводу российско-абхазских отношений. В заявлении говорится:

«Абхазо-российские отношения были и остаются важнейшим фактором обеспечения безопасности, укрепления суверенитета и дальнейшего развития Республики Абхазия. Российская Федерация является нашим союзником и стратегическим партнером. Это партнёрство способствует укреплению обороноспособности нашего государства усиление его международных позиций, развитию экономики, социальной сферы, образования и национальной культуры.

Особое место в истории наших отношений занимает решение Российской Федерации от 26 августа 2008 года о признании независимости Республики Абхазия. Абхазский народ никогда не забудет этот исторический и судьбоносный шаг, сделанный несмотря на колоссальное внешнее давление, а также ту поддержку, которую Россия оказывает нашей стране на протяжении многих лет.

Благодаря союзническому взаимодействию наших государств граждане Абхазии имеют возможность жить, работать, учиться и воспитывать детей под мирным небом.

Важно отметить, что российская поддержка всегда носила уважительный и созидательный характер. Благодаря тесному взаимодействию с Россией в Абхазии реализуются образовательные, культурные и гуманитарные проекты, строятся и ремонтируются школы, учреждения культуры, создаются новые возможности для молодежи, развивается сотрудничество в сфере науки и современных технологий. При поддержке российской стороны ведется работа по развитию абхазского языка, в том числе его интеграции в цифровые платформы и решения на основе искусственного интеллекта, что открывает дополнительные возможности для сохранения и популяризации нашего государственного языка.

Отдельно хотел бы отметить, что считаю абсолютно неприемлемыми и несправедливыми высказывания в адрес первого замруководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Владиленовича Кириенко. Он является уроженцем Абхазии и своими конкретными делами неоднократно доказывал искреннее и неравнодушное отношение к нашей стране. Я считаю его своим другом и другом Абхазии.

Народ Абхазии дорожит союзническими отношениями с Российской Федерацией, основанными на взаимном уважении, доверии и общности интересов. Руководство Республики Абхазия и впредь будет проводить политику, направленную на укрепление дружественных и стратегических отношений с Россией».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 10 июня 2026 18:48

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