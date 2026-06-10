БЕСЛАН БИГВАВА: МЫ СЛИШКОМ ХОРОШО ПОМНИМ ЦЕНУ МИРА И НЕЗАВИСИМОСТИ

«Хочу прокомментировать ситуацию не как вице-президент, а как ветеран Отечественной войны народа Абхазии и как представитель семьи погибшего на войне. Прежде всего хочу сказать о той части выступления депутата Кана Кварчия, которая касается возможного налаживания отношений с Грузией.

Сухум. 10 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Беслан прокомментировал выступление на пресс-конференции от 9 июня депутата Парламента Кана Кварчия. В частности, он сказал:

Для меня как для ветерана Отечественной войны народа Абхазии удивительно слышать подобные заявления из уст человека, который сам является ветераном войны. У меня не укладывается в голове, как можно предлагать разговоры о налаживании каких-то отношений со страной, которая до сих пор не подписала с Абхазией мирное соглашение, не отказалась от своих реваншистских планов и продолжает на международных площадках блокировать любые позитивные решения, касающиеся Республики Абхазия.

Мы слишком хорошо помним цену мира и независимости. Эта цена измеряется жизнями наших боевых товарищей, слезами матерей, разрушенными судьбами. И потому любые попытки представить сегодняшнюю Грузию как государство, готовое к честному и равноправному диалогу с Абхазией, вызывают, мягко говоря, глубокое непонимание.

Никто не против мира. Но мир возможен только тогда, когда есть признание реальности, уважение к выбору народа Абхазии. Пока этого нет, любые разговоры о налаживании отношений с Грузией без четких гарантий выглядят либо политической наивностью, либо опасной безответственностью.

Что касается абхазо-российских отношений, то Россия была и остается стратегическим и, скажу прямо, единственным союзником Республики Абхазия. Я глубоко убежден, что любые высказывания или действия, способные бросить тень на союзнические отношения между Абхазией и Россией, являются недопустимыми и не отвечают национальным интересам нашей страны».