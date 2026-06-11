БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МАЛОГО ТЕАТРА РОССИИ

Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с главным режиссёром государственного академического Малого театра России, заслуженным артистом РФ Алексеем Дубровским и народной артисткой РФ Ириной Муравьевой. Во встрече приняли участие министр культуры Даур Кове и генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

В свой юбилейный, 270-й сезон Государственный академический Малый театр России впервые в истории приехал в Абхазию. На сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера с 11 по 14 июня артисты театра представят спектакли «Женитьба» и «Игроки» Н. В. Гоголя. Показы пройдут в рамках всероссийской программы «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры РФ.

Приветствуя гостей, президент назвал первые в истории гастроли Малого театра в Абхазии знаковым событием в культурной жизни республики. Бадра Гунба выразил уверенность, что они оставят яркий след в сердцах зрителей и станут еще одной важной страницей в истории абхазо-российских культурных связей.

Глава государства подчеркнул, что в Абхазии искренне рады приветствовать народных артистов России Ирину Муравьеву, Людмилу Полякову, Валерия Афанасьева, Александра Ермакова, Владимира Дубровского, Глеба Подгородинского, Игоря Петренко и других участников коллектива.

Бадра Гунба отметил, что на творчестве этих выдающихся мастеров выросло не одно поколение.

Особые слова благодарности президент выразил главному режиссеру Малого театра Алексею Дубровскому, подчеркнув, что в республике высоко ценят его вклад в развитие культурных и гуманитарных связей между Абхазией и Россией.

Благодаря педагогической деятельности режиссера молодые артисты из Абхазии получили возможность пройти обучение в знаменитом Щепкинском училище, а сегодня уже служат в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера и вносят свой вклад в развитие национального театрального искусства.

В ходе беседы глава государства подчеркнул, что Абхазию и Россию связывают не только союзнические и братские отношения, но и глубокая духовная и культурная общность.

Бадра Гунба отметил, что именно культура, театр, литература и искусство помогают укреплять взаимопонимание между людьми, сохранять историческую память и воспитывать новые поколения в уважении к традициям и высоким нравственным ценностям.

Президент выразил уверенность, что гастроли Малого театра в Абхазии станут настоящим праздником для зрителей и будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в сфере культуры.

Глава государства также выразил благодарность генеральному директору РУСДРАМа Ираклию Хинтба за популяризацию абхазской культуры и активное развитие связей с театрами России.

В завершение встречи Бадра Гунба поблагодарил артистов за визит и пожелал им творческих успехов, вдохновения и теплого приема абхазской публики.