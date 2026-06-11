Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии провела инспекцию пляжей на всей территории республики. По словам начальника ГИМС МЧС, Тенгиза Сабуа, инфраструктура пляжных территорий в целом соответствует установленным нормам.

В городах Гагра и Пицунда уровень подготовки пляжей наиболее высок. Районные и городские власти эффективно взаимодействуют с арендаторами пляжей на предмет соответствия инфраструктуры установленным нормам. Есть вопросы с комплектацией спасателями, также как и в Новом Афоне. Однако они решаются.

В столице Абхазии центральный пляж ввиду большой реконструкции набережной будет открыт по завершении работ. Арендованные пляжные территории в других частях Сухума практически все, за исключением двух, практически готовы к функционированию. Арендаторам двух пляжей дан недельный срок на устранение недочетов.

Готов к эксплуатации и пляж Гулрыпша. Частично готова пляжная территория Очамчыры, испытывается нехватка спасателей.

Практически не готовы территории пляжей кприему купающихся в Гудауте. Районной администрации руководством ГИМС вынесены штрафные санкции.

Нет спасателей и отсутствуют ограничительные буи на пляжах Сухумского района. Исходя из чего и они признаны не готовыми к полноценной и безопасной эксплуатации.