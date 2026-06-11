В АБХАЗИЮ – ПО ПАСПОРТУ И С ЕДИНЫМ БИЛЕТОМ: ГИД ПО ЛЕТНЕМУ ПУТЕШЕСТВИЮ

Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Лето только входит в свои права, а у российских туристов уже созрел главный вопрос: как проще всего добраться до абхазского побережья с его колоритными Гагрскими переулками, пицундскими соснами и звонкими новоафонскими водопадами? Ответ порадует даже тех, кто боится очередей на границе и запутанных стыковок.

Начнем с приятного: для въезда взрослым и подросткам старше 14 лет достаточно обычного паспорта гражданина РФ. Никаких загранников и лишних справок. А малышей до 14 лет по упрощенному порядку (действует до декабря 2027 года) пропускают по свидетельству о рождении – но обязательно со штампом о российском гражданстве. С документами разобрались, едем дальше.

Железнодорожное сообщение между странами сейчас – настоящее. Круглый год и дважды в день летают «Ласточки» «Диоскурия» (маршруты № 925/926 и 929/930) от Сириуса (Имеретинский курорт) до Сухума. Остановки – как открытки из детства: Гагра, Пицунда, Новый Афон.

Для тех, кто привык добираться без пересадок из столиц, есть варианты посерьезнее. Поезд № 304/303 Москва – Сухум летом отправляется ежедневно, а в другие сезоны – через день. А для гостей Северной столицы – № 479/480 Санкт-Петербург – Сухум, который в курортный сезон тоже курсирует ежедневно.

Особая романтика – вагоны из Мурманска, Великого Новгорода и Пскова. Летом их просто прицепляют к основным составам, и вы едете без нервотрепки с пересадками: сели в Мурманске, проснулись у моря.

Но есть лайфхак, о котором знают не все. С 30 апреля в Абхазии запустили систему «единого билета» – и пользоваться ей можно аж до 30 сентября. Что это значит? Вы оформляете один документ на всю дорогу, даже если используете и поезд, и автобус или самолет и автобус.

Как это работает на деле:

Вы доезжаете на поезде до железнодорожного вокзала Адлера (или прилетаете в аэропорт Сочи). А оттуда вашего туриста уже ждут комфортабельные автобусы, которые без суеты доставят прямо в пять популярных курортов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Никаких таксистов с завышенными ценами и поиска трансфера на месте.

Где купить?

«Поезд + автобус» – в любой кассе РЖД, в приложении или на сайте перевозчика.

«Самолет + автобус» – через стандартные сервисы покупки авиабилетов или в кассах турагентств.

И главное – цена. Автобусная часть единого билета в 2026 году стартует от 824 рублей и доходит до 1132 в зависимости от того, в какой именно город вы направляетесь. Согласитесь, немного за то, чтобы не ломать голову над стыковками и спокойно доехать до моря, гор и водопадов.