СГБ АБХАЗИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ФСБ РОССИИ ПРЕСЕЧЁН КАНАЛ ПОСТАВКИ ОСОБО КРУПНОЙ ПАРТИИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-розыскной деятельности по выявлению и пресечению каналов распространения наркотических веществ, сотрудниками СГБ Абхазии во взаимодействии с органами ФСБ РФ был пресечен на стадии организации, очередной канал поставки особо крупной партии наркотических веществ из России в Абхазию с целью последующей реализации путем т.н. «тайных закладок».