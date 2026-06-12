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Абхазия Информ

СГБ АБХАЗИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ФСБ РОССИИ ПРЕСЕЧЁН КАНАЛ ПОСТАВКИ ОСОБО КРУПНОЙ ПАРТИИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Новости Пятница, 12 июня 2026 15:17
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СГБ АБХАЗИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ФСБ РОССИИ ПРЕСЕЧЁН КАНАЛ ПОСТАВКИ ОСОБО КРУПНОЙ ПАРТИИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-розыскной деятельности по выявлению и пресечению каналов распространения наркотических веществ, сотрудниками СГБ Абхазии во взаимодействии с органами ФСБ РФ был пресечен на стадии организации, очередной канал поставки особо крупной партии наркотических веществ из России в Абхазию с целью последующей реализации путем т.н. «тайных закладок».

В результате проведенных мероприятий было изъято наркотическое вещество «метадон» в количестве 500 подготовленных к реализации заизолированных свертков. Также были установлены лица, выходцы из Средней Азии, причастные к организации данного канала, в отношении которых возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 12 июня 2026 15:18

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