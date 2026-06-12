 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛАША АШУБА НАПРАВИЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ РОССИИ РУКОВОДСТВУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новости Пятница, 12 июня 2026 15:28
Оцените материал
(0 голосов)
ЛАША АШУБА НАПРАВИЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ РОССИИ РУКОВОДСТВУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба от имени Народного Собрания Абхазии поздравил руководителей палат Федерального Собрания Российской Федерации с Днем России. В поздравлении, направленном Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в частности, говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с Днём России!

Российская Федерация – государство с богатейшей историей и большим потенциалом. Гордостью страны являются победы российского оружия, выдающиеся достижения культуры и науки.

Современная Россия – сильное, суверенное государство, уверенно стоящее на страже своих национальных интересов, оставаясь верным своим традициям и ценностям.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия высоко ценит поддержку Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в укреплении абхазо-российского сотрудничества и стремление к совместному решению актуальных вопросов».

В поздравлении Спикера Парламента Республики Абхазия Лаши Ашуба, направленном на имя

Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина говорится: «Россия прошла сложный путь становления и подъёма, пережила много потрясений, но выстояла и продолжает развиваться, защищая свои национальные интересы. Вековые традиции, память о подвигах прошлых поколений объединяют многонациональный народ России, помогают преодолевать возникающие сложности и с уверенностью смотреть в завтрашний день.

В Республике Абхазия высоко ценят дружественные отношения с Российской Федерацией, основанные на принципах взаимного уважения, поддержки и стратегического партнёрства».

Спикер Парламента Республики Абхазия пожелал членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы и всем россиянам здоровья и благополучия.

Также спикер Лаша Ашуба от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия направил поздравительное письмо Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину. В письме, в частности, говорится:

«Российская Федерация – это государство с огромным внутренним потенциалом, прошедшее путь политических, экономических и социальных реформ. Сегодня, отвечая на глобальные вызовы, Россия обеспечивает свою безопасность и отстаивает экономические и политические интересы на международной арене.

Республику Абхазия связывают с Российской Федерацией дружественные отношения, служащие прочной основой союзничества и стратегического партнёрства. Деятельность Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия способствует укреплению и развитию всестороннего абхазо-российского сотрудничества».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 12 июня 2026 15:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРОВЕЛА РЯД ВСТРЕЧ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ В ТУРЦИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.