ЛАША АШУБА НАПРАВИЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ РОССИИ РУКОВОДСТВУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Сердечно поздравляю Вас с Днём России!

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба от имени Народного Собрания Абхазии поздравил руководителей палат Федерального Собрания Российской Федерации с Днем России. В поздравлении, направленном Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в частности, говорится:

Российская Федерация – государство с богатейшей историей и большим потенциалом. Гордостью страны являются победы российского оружия, выдающиеся достижения культуры и науки.

Современная Россия – сильное, суверенное государство, уверенно стоящее на страже своих национальных интересов, оставаясь верным своим традициям и ценностям.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия высоко ценит поддержку Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в укреплении абхазо-российского сотрудничества и стремление к совместному решению актуальных вопросов».

В поздравлении Спикера Парламента Республики Абхазия Лаши Ашуба, направленном на имя

Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина говорится: «Россия прошла сложный путь становления и подъёма, пережила много потрясений, но выстояла и продолжает развиваться, защищая свои национальные интересы. Вековые традиции, память о подвигах прошлых поколений объединяют многонациональный народ России, помогают преодолевать возникающие сложности и с уверенностью смотреть в завтрашний день.

В Республике Абхазия высоко ценят дружественные отношения с Российской Федерацией, основанные на принципах взаимного уважения, поддержки и стратегического партнёрства».

Спикер Парламента Республики Абхазия пожелал членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы и всем россиянам здоровья и благополучия.

Также спикер Лаша Ашуба от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия направил поздравительное письмо Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину. В письме, в частности, говорится:

«Российская Федерация – это государство с огромным внутренним потенциалом, прошедшее путь политических, экономических и социальных реформ. Сегодня, отвечая на глобальные вызовы, Россия обеспечивает свою безопасность и отстаивает экономические и политические интересы на международной арене.

Республику Абхазия связывают с Российской Федерацией дружественные отношения, служащие прочной основой союзничества и стратегического партнёрства. Деятельность Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия способствует укреплению и развитию всестороннего абхазо-российского сотрудничества».