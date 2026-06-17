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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ГЕОПОЭТ ДАУР ЗАНТАРИЯ. ШАГ В XXI ВЕК»

Новости Среда, 17 июня 2026 16:49
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В МОСКВЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ГЕОПОЭТ ДАУР ЗАНТАРИЯ. ШАГ В XXI ВЕК»

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Презентация книги «Геопоэт Даур Зантария. Шаг в XXI век» русского поэта Игоря Сида прошла в Москве в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки. Книга стала итогом многолетней работы по изучению наследия Даура Зантария. В ней сочетаются жанры мемуара и научно-популярной литературы, она содержит большое количество иллюстраций.

«Эта книга – один из результатов моих занятий по исследованию творчества замечательного писателя, поэта, кинодраматурга Даура Зантария. Мы познакомились с ним чуть больше 40 лет назад. Это произошло на пирсе в Сухуме в кафе «Амра», – рассказал Сид.

С конца 80-х по конец 90-х два писателя практически не пересекались, в том числе из-за того, что Сид находился в длительных международных экспедициях. За полтора года до смерти Зантария их знакомство возобновилось. Они стали поддерживать дружеские связи, Сид неоднократно бывал в гостях у Даура Зантария в Абхазии. Кроме того, он несколько раз организовывал творческие вечера абхазского писателя, на которые собиралось большое количество поклонников его таланта.

«В 2010 году всем известная в Абхазии филантроп и общественный деятель Циза Гумба пригласила меня на открытие Центра Даура Зантария, который она создала в той квартире, где мы с Дауром виделись. Я был на его дне рождении», – рассказал он.

С тех пор Сид активизировал деятельность по продвижению творчества Зантария.

«Книга, которую мы представили содержит в себе в том числе небольшое открытие. Дело в том, что, когда я познакомился с Дауром, один из крупнейших русских прозаиков второй половины ХХ века Андрей Битов перевел один из рассказов Даура на русский язык. Битов больше никогда не занимался литературными переводами. Это говорит о совершенно уникальной избирательности – Даура ценили все, и Битов вывел его одним из героев в своей повести «Оглашенные», – поделился Сид.

Книга о Дауре Зантария состоит из 150 страниц, она написаны в разных жанрах, говорит автор.

«Это такой дайджест будущего более солидного тома, который, я думаю, выпущу в следующем году. Я планирую назвать ее коротко «Геопоэт», поскольку в новом столетии пока что ни одно художественное имя не связано с этим термином, который возник более ста лет назад. Геопоэт – это тот, кто работает с географическим пространством вокруг как художник, который создает новые мифы», – заметил Сид.

Первая половина издания – это научпоп, соединение жанра воспоминаний с жанром научно-популярной литературы. Эта часть заканчивается фотографиями с известными людьми, друзьями Даура Зантария или теми, кто изучал его творчество.

Вторая половина состоит из ранее опубликованных статей о Дауре Зантария и его творчестве.

«Несколько последних материалов довольно больших – это научные и научно-популярные статьи. Я горжусь тем, что уже на сегодня помимо России и Абхазии, в трех странах вышли научные и научно-популярные статьи о творчестве Даура Зантария и готовятся еще в двух странах», – заметил Сид.

Задача книги состоит в том, чтобы показать миру весь масштаб, тонкость и силу творческого наследия Даура Зантария, то что он необходим не только жителям Абхазии и России, но и то что его нужно переводить на многие другие языки, говорит автор.

Даур ушел из жизни в первый год нового столетия, нового тысячелетия, но я думаю, что это – его столетие и его тысячелетие. Он нужен сегодня, потому что его произведения необыкновенно актуальны», – подчеркнул Игорь Сид.

Кроме того, книга обрисовывает контекст и окружение, в котором возникал и формировался талант Даура Зантария.

«Я бы очень хотел вспомнить Владимира Константиновича Зантариа, который покинул нас в этом году. Мы еще долго не сможем оценить весь масштаб этой потери. Он был другом и двоюродным братом героя моей книги», – сказал Сид.

В течение ближайшего года выйдет еще одна работа – сборник наиболее ярких произведений, включая и научные статьи Владимира Зантариа, а в ближайшие годы – полное собрание сочинений, добавил российский поэт.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2026 16:52

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