 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЛОГОДЧИНА ОТПРАВИЛА В АБХАЗИЮ 17,8 ТОННЫ МОРОЖЕНОГО ЗА ПОЛГОДА

Новости Среда, 17 июня 2026 16:53
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЛОГОДЧИНА ОТПРАВИЛА В АБХАЗИЮ 17,8 ТОННЫ МОРОЖЕНОГО ЗА ПОЛГОДА

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. С начала 2026 года из Вологодской области в Абхазию экспортировали 17,8 тонны мороженого. Для сравнения, за весь прошлый год в республику отправили 8,1 тонны продукции. Очередную партию вологодского мороженого проверили 9 июня. Её общий вес составил 10,6 тонны.

Большую часть поставки заняло ванильное весовое мороженое – 6,6 тонны. После прохождения необходимых процедур продукцию направили покупателям в Абхазии.

Таким образом, всего за полгода объём экспорта в эту страну вырос более чем в два раза по сравнению с итогом всего 2025 года.

Вологодское мороженое поставляют не только в Абхазию. Продукцию региона также покупают в Израиле, Китае, Монголии и Сенегале.

Всего с начала 2026 года предприятия Вологодской области отправили на экспорт 231 тонну мороженого. География поставок охватывает пять зарубежных стран.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2026 16:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МОСКВЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ГЕОПОЭТ ДАУР ЗАНТАРИЯ. ШАГ В XXI ВЕК» ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УПК РА, КАСАЮЩИЕСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСУДНОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.