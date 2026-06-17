ВОЛОГОДЧИНА ОТПРАВИЛА В АБХАЗИЮ 17,8 ТОННЫ МОРОЖЕНОГО ЗА ПОЛГОДА

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. С начала 2026 года из Вологодской области в Абхазию экспортировали 17,8 тонны мороженого. Для сравнения, за весь прошлый год в республику отправили 8,1 тонны продукции. Очередную партию вологодского мороженого проверили 9 июня. Её общий вес составил 10,6 тонны.

Большую часть поставки заняло ванильное весовое мороженое – 6,6 тонны. После прохождения необходимых процедур продукцию направили покупателям в Абхазии.

Таким образом, всего за полгода объём экспорта в эту страну вырос более чем в два раза по сравнению с итогом всего 2025 года.

Вологодское мороженое поставляют не только в Абхазию. Продукцию региона также покупают в Израиле, Китае, Монголии и Сенегале.

Всего с начала 2026 года предприятия Вологодской области отправили на экспорт 231 тонну мороженого. География поставок охватывает пять зарубежных стран.