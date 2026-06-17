ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УПК РА, КАСАЮЩИЕСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСУДНОСТИ

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Парламент внес во втором, окончательном чтении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РА. В главе 45 УПК РА определена территориальная подсудность при решении вопросов, связанных с исполнением приговора. При этом многие вопросы территориальной подсудности остаются неурегулированными.

Так, вопросы, связанные с исполнением приговора, такие как об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания и другие, в России отнесены к компетенции судов по месту отбывания наказания осужденных. Такой подход в наибольшей степени обеспечивает конституционные права граждан Российской Федерации на доступ к правосудию, ввиду того что осужденные в РФ, как правило, отбывают наказания вдали от того региона, в котором был вынесен приговор.

В Абхазии, согласно закону «О временном порядке исчисления сроков лишения свободы», осужденные отбывают наказания в следственном изоляторе и изоляторах временного содержания, расположенных в Сухуме и поселке Дранда Гулрыпшского района, из чего следует, что требования закона о рассмотрении данной категории дел исключительно Сухумским городским судом и Гулрыпшским районным судом не продиктовано необходимостью.

Проект закона предусматривает изменение территориальной подсудности по месту отбывания наказания осужденным на суды, вынесшие приговоры.

Это изменение затрагивает рассмотрение таких вопросов, как: об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда осужденному к лишению свободы; об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания; об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного; об освобождении от наказания или смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу.

Также устраняется пробел в статье 355 УПК РА, а именно двойное регулирование вопроса о замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания.

«Абхазия не такая большая страна. Сегодня в основном эти вопросы рассматривает Гулрыпшский районный суд, и там тоже есть некоторая степень загруженности. Мы считаем, что было бы гораздо логичнее, чтобы эти категории вопросов рассматривал суд, вынесший постановление», – сказал депутат Инар Гицба, представлявший документ.

Он сообщил, что после первого чтения председатель Верховного суда рекомендовала внести в проект ряд изменений и дополнений.

«Мы рассмотрели их на комитете, все поправки были приняты и включены», – сказал Гицба.

Об этом сообщает Апсныпресс.