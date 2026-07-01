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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ГОРОДА

Новости Среда, 01 июля 2026 17:12
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ГОРОДА

Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа провёл совещание с руководителями профильных служб, посвящённое вопросам обеспечения общественной безопасности и поддержания правопорядка в столице в преддверии Дня города и массовых мероприятий в период с 1 по 5 июля.

Особое внимание на совещании было уделено организации охраны общественного порядка в местах массового пребывания людей. В связи с празднованием 2510-летия города ожидается большое количество гостей, а также массовое участие местных жителей.

Беслан Чкадуа подчеркнул, что в сложившихся условиях задача по обеспечению безопасности приобретает особую важность.

«К нам прибудет много людей, много граждан выйдет на улицу – нужно максимально обеспечить безопасность в столице», – отметил замминистра.

В ходе совещания были рассмотрены планы развёртывания сил и средств личного состава органов внутренних дел, проработаны схемы патрулирования центральных улиц и площадок проведения мероприятий, а также алгоритмы взаимодействия между подразделениями МВД и смежными службами.

Руководителям профильных направлений даны конкретные поручения по мониторингу оперативной обстановки и оперативному реагированию на возможные инциденты.

По итогам встречи утверждён комплекс дополнительных мер, направленных на предотвращение нарушений общественного порядка, обеспечение транспортной безопасности и создание комфортных и безопасных условий для всех участников праздничных мероприятий.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 01 июля 2026 17:19

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