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Абхазия Информ

ПОСЕЩЕНИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ТКУАРЧАЛСКОГО И ГАЛСКОГО РАЙОНОВ

Новости Среда, 01 июля 2026 17:19
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ПОСЕЩЕНИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ТКУАРЧАЛСКОГО И ГАЛСКОГО РАЙОНОВ

Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян и министр сельского хозяйства Беслан Перцхелия посетили с рабочим визитом Галский и Ткуарчалский районы. В центре внимания руководства – действующие сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства и реализация проектов, направленных на развитие аграрной отрасли.

Рабочая поездка началась с посещения сёл Кохора и Галхуч Ткуарчалского района, где были обсуждены вопросы развития сельского хозяйства и текущее состояние отрасли.

Затем делегация направилась в село Ряп Галского района, где расположены одни из крупнейших в районе плантаций голубики. Руководители ознакомились с работой хозяйства, осмотрели ягодные поля и обсудили с руководителем предприятия особенности выращивания культуры, объемы урожая и вопросы реализации продукции.

Во время осмотра министр Беслан Перцхелия оценил качество выращенной продукции, попробовав ягоды прямо с плантации. Несмотря на непростые погодные условия, из-за которых часть урожая была потеряна, предприятие продолжает работать в штатном режиме и сохраняет лидирующие позиции среди производителей голубики в Галском районе.

Особое внимание в ходе поездки было уделено эффективности государственной поддержки сельхозпроизводителей. Делегация посетила хозяйства жителей Галского района, получивших сельскохозяйственную технику в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства в 2023–2024 годах. Министр пообщался с владельцами тракторов, ознакомился с условиями эксплуатации техники и выслушал мнение фермеров. По их словам, предоставленная государством техника существенно облегчила проведение сезонных полевых работ и позволила повысить эффективность ведения хозяйства.

Финальной точкой маршрута стало село Мухунджиа, где продолжается реконструкция калибровочного цеха «София».

Вице-премьер и министр осмотрели объект, ознакомились с ходом строительных работ и обсудили дальнейшие планы по развитию предприятия. После завершения модернизации цех будет обеспечивать сортировку, калибровку и подготовку цитрусовой продукции к реализации, что позволит повысить качество обработки урожая и расширить возможности местных производителей.

По итогам рабочей поездки Вараздат Миносян и Беслан Перцхелия отметили, что такие выезды позволяют не только контролировать реализацию государственных инициатив, но и напрямую общаться с аграриями, своевременно выявлять существующие проблемы и совместно искать пути их решения. Поддержка сельхозпроизводителей, развитие современной инфраструктуры и создание условий для устойчивого развития сельских территорий остаются одними из ключевых направлений государственной аграрной политики.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 01 июля 2026 17:21

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