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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕЙС ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

Новости Среда, 01 июля 2026 17:21
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В СУХУМЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕЙС ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Из аэропорта Кольцово в Сухум состоялся первый прямой рейс. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Екатеринбурга в Абхазию в 10:50 при полной посадке. Уральских туристов в Сухуме встретили национальными танцами в исполнении артистов ансамбля «Горцы» и местными специалитетами: лакомством аджинджух и одним из главных гастрономических символов республики – хачапур-лодочкой, – сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Напомним, что прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Абхазией не было 30 лет. Ранее туристам приходилось добираться до Сухума на поезде, машине или через Сочи. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям (туда и обратно). Полет занимает 3 часа 40 минут.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 01 июля 2026 17:23

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