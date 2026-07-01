ТУРИСТЫ ВЫБИРАЮТ АБХАЗИЮ ДЛЯ ОТДЫХА: ЦЕНЫ НИЖЕ, ЧЕМ В СОЧИ

Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазия остается одним из самых доступных направлений для летнего отдыха. По оценкам туроператоров, отпуск здесь обходится туристам до 30% дешевле, чем в Сочи, а свободные номера можно найти даже в разгар сезона. При этом ожидаемого всплеска спроса в 2026 году не произошло, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) 1 июля.

После рекордного года спрос перестал расти

Прошлый сезон оказался для Абхазии рекордным. В 2025 году турпоток, по данным разных компаний, вырос на 25-30%, а у отдельных туроператоров – более чем на 50%.

В этом году ситуация изменилась и рынок перешел к стагнации. По словам туроператора «Интурист», направление в целом просело на 5-7%. Вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценивает снижение спроса примерно в 10%.

В организованном сегменте продажи выросли максимум на 5%. Так что массового перераспределения туристов в пользу Абхазии не произошло.

Эксперты ожидали, что республика сможет принять часть отдыхающих, отказавшихся от поездок в Крым из-за логистических и топливных проблем, а также туристов, которые не захотели лететь в Сочи из-за перебоев в работе аэропорта. Но эти прогнозы не оправдались.

Почему туристов стало меньше

Одной из главных причин туроператоры называют транспортные сложности. Большинство туристов по-прежнему добираются в Абхазию через аэропорт Сочи, поэтому регулярные ограничения на его работу негативно влияют на спрос.

Кроме того, во время угроз атак беспилотников могут временно ограничивать движение через пограничный переход Псоу, из-за чего возникают сложности с пересечением границы.

Еще одним фактором стало позднее решение российских властей отказаться от требования, согласно которому дети до 14 лет должны были въезжать в Абхазию только по заграничному паспорту. Сейчас эта проблема полностью решена: дети вновь могут пересекать границу по свидетельству о рождении.

Аэропорт Сухума может изменить ситуацию

В АТОР считают, что дополнительный рост турпотока может обеспечить развитие авиасообщения с аэропортом Сухума.

Открытие аэропорта серьезно упростило дорогу в Абхазию. Перелет из Москвы занимает около трех часов, что намного быстрее поездки через автомобильный пункт пропуска Псоу.

Кроме того, аэропорт Сухума не сталкивается с задержками рейсов, связанными с введением ограничений воздушного пространства.

Так что увеличение числа рейсов в это направлении помогло бы привлечь больше туристов.

Несмотря на высокий сезон, стоимость отдыха растет медленнее, чем год назад. По данным АТОР, летом 2026 года туры в Абхазию подорожали не более чем на 7-10%, а некоторые отели даже снизили цены.

При этом многие гостиницы перестали предлагать скидки и специальные акции, действовавшие во время раннего бронирования.

По оценке Сергея Ромашкина, средняя стоимость отдыха составляет 4,4–4,6 тысячи рублей в сутки на одного взрослого.

В АЛЕАН подсчитали, что в целом отпуск в Абхазии обходится туристам примерно на 30% дешевле, чем аналогичный отдых в Сочи.

В качестве примера «Русский Экспресс» приводит недельный отдых семьи из двух взрослых и трех детей в двухкомнатном шале с полным пансионом, бассейнами, анимацией и бесплатными шезлонгами.

Такой тур с 13 по 20 июля стоит 152 тысячи рублей. Для сравнения, аналогичный отдых в Сочи начинается примерно от 161 тысячи рублей, при этом территория гостиницы обычно меньше.

Мест хватает даже летом

По данным туроператоров, серьезного дефицита номеров на курортах Абхазии сейчас нет.

В бюджетном сегменте свободные места остаются даже в пик сезона. Исключение составляют только самые популярные гостиницы, которые традиционно полностью бронируют с середины июля до начала сентября.

Эксперты советуют бронировать поездку минимум за две-четыре недели до заезда, чтобы сохранить хороший выбор отелей.

Наиболее востребованными у туристов остаются Гагрский, Гудаутский и Сухумский районы. Около 38% отдыхающих выбирают Гагру, еще примерно треть – Пицунду.