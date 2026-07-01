В СУХУМЕ ПРОХОДИТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАР ПО ДЗЮДО
Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В спортивном клубе «Алмаз» проходит двухдневный учебно-методический судейский семинар по дзюдо. В нем принимают участие тренеры, спортсмены и представители Федерации дзюдо Республики Абхазия. Семинар проводит судья международной олимпийской категории, обладатель 5 дана по дзюдо Мягзум Алимов (Москва).
В ходе занятий участники подробно рассмотрят действующие правила проведения соревнований по дзюдо, последние изменения в судействе, а также квалификационные требования, предъявляемые к спортивным судьям.
Учебно-методический семинар проходит в преддверии XVIII Международных соревнований по дзюдо «Кубок Абхазии», которые соберут юношей и девочек 2010-2012 и 2013-2014 годов рождения.
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