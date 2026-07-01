В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ТУРНИР ПО БОРЬБЕ КОРЭШ С ГЛАВНЫМ ПРИЗОМ – АВТОМОБИЛЕМ

Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. 2-3 июля в Сухуме состоятся соревнования по корэш – традиционной борьбе на поясах тюркских народов. Турнир пройдет в два этапа: 2 июля предварительные схватки примет Дворец спорта имени Сергея Багапш, а 3 июля финальные поединки состоятся на набережной Махаджиров. Финальные встречи будут проводиться на песке.

Соревнования будут проводиться по олимпийской системе – с выбыванием после поражения.

Победитель соревнований по традиции получит автомобиль Lada Granta и барана. Главные призы учреждены Раисом Республики Татарстан.

Корэш – один из древнейших видов борьбы, основанный на поединке двух спортсменов, удерживающих друг друга за пояса. Победа присуждается борцу, который сумеет положить соперника на спину, используя разрешенные приемы.

В день финала на набережной Махаджиров также пройдет татарский национальный праздник Сабантуй. Для жителей и гостей столицы подготовлена праздничная программа, частью которой станут финальные поединки турнира по корэш.