ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась церемония вручения копий верительных грамот. Назначенный чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслав Гладков передал и.о. министра, замминистра иностранных дел Ираклию Тужба копии верительных грамот.

Гладков Вячеслав Владимирович назначен послом в Абхазии указом президента России Владимира Путина 26 июня 2026 года.

Вячеслав Гладков с 2021 года по май 2026 года занимал пост губернатора Белгородской области.

Верительные грамоты – документы, которыми снабжаются главы дипломатического представительства класса послов или посланников для удостоверения их представительного характера и аккредитования в иностранном государстве. По исторически сложившейся традиции, в них выражается просьба верить всему тому, что будет излагать посол от имени главы своего государства и правительства, отсюда и пошло название документа.