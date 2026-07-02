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Абхазия Информ

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

Новости Четверг, 02 июля 2026 03:08
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ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась церемония вручения копий верительных грамот. Назначенный чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслав Гладков передал и.о. министра, замминистра иностранных дел Ираклию Тужба копии верительных грамот.

Гладков Вячеслав Владимирович назначен послом в Абхазии указом президента России Владимира Путина 26 июня 2026 года.

Вячеслав Гладков с 2021 года по май 2026 года занимал пост губернатора Белгородской области.

Верительные грамоты – документы, которыми снабжаются главы дипломатического представительства класса послов или посланников для удостоверения их представительного характера и аккредитования в иностранном государстве. По исторически сложившейся традиции, в них выражается просьба верить всему тому, что будет излагать посол от имени главы своего государства и правительства, отсюда и пошло название документа.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2026 03:10

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