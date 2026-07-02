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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Новости Четверг, 02 июля 2026 03:11
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В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазию прибыла официальная делегация Республики Башкортостан во главе с главой Республики Радием Хабировым. В состав делегации входит премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, члены Правительства Башкортостана.

В сухумском аэропорту гостей встретили премьер-министр Владимир Делба и вице-премьер Джансух Нанба.

Комментируя цели визита, Радий Хабиров отметил, что Башкортостан последовательно развивает сотрудничество с Абхазией, рассматривая республику как стратегического союзника Российской Федерации.

«Мы продолжаем системную работу по развитию сотрудничества с Абхазией. Для нас это надежный партнер. Важно укреплять взаимодействие по самым разным направлениям», - сказал он.

По словам главы Башкортостана, одной из ключевых тем станет развитие туристической отрасли. Особое внимание будет уделено расширению туристических обменов в связи с открытием прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом, что уже способствует увеличению числа путешественников.

Кроме того, стороны намерены обсудить перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, включая поставки продукции из Башкортостана в Абхазию, а также вопросы культурного и гуманитарного взаимодействия.

В рамках программы визита запланирована встреча Радия Хабирова с президентом Республики Абхазия Бадрой Гунба, в ходе которой будут рассмотрены ключевые направления дальнейшего сотрудничества.

Также состоится подписание соглашения об установлении побратимских связей между городами Уфа и Сухум.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2026 03:13

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