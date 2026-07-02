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Абхазия Информ

«НАРТЫ ИЗ АБХАЗИИ» СНОВА ВЫЙДУТ НА СЦЕНУ КВН

Новости Четверг, 02 июля 2026 03:13
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«НАРТЫ ИЗ АБХАЗИИ» СНОВА ВЫЙДУТ НА СЦЕНУ КВН

Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. 3 июля в Сухуме пройдет специальный проект КВН «Сборная России – С борная Абхазии». На одной сцене встретятся команда «Нарты из Абхазии», лучшие представители абхазского КВН и легендарные участники Высшей лиги из России.

Это будет телевизионная съемка проекта «Встреча выпускников КВН» – с новыми шутками, импровизациями и атмосферой большого КВН.

Место проведения – открытая сцена у Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.

Начало – в 19:30. Билеты можно приобрести по ссылке.

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