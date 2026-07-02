«НАРТЫ ИЗ АБХАЗИИ» СНОВА ВЫЙДУТ НА СЦЕНУ КВН

Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. 3 июля в Сухуме пройдет специальный проект КВН «Сборная России – С борная Абхазии». На одной сцене встретятся команда «Нарты из Абхазии», лучшие представители абхазского КВН и легендарные участники Высшей лиги из России.