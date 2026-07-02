О КОНСУЛЬТАЦИЯХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. 30 июня – 1 июля в Женеве прошёл 67-й раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МД3) с участием официальных представителей Республики Абхазия (РА), Грузии, Республики Южная Осетия (РЮО), Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Европейского союза.

Подтверждена приверженность продолжению работы в формате МДЗ, который обеспечивает надёжные переговорные рамки для постоянного прямого диалога Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом по постконфликтному восстановлению отношений между ними. Российская сторона обратилась с настоятельным призывом принять – в соответствии с имеющимся мандатом Дискуссий – практические меры, гарантирующие прочную безопасность РА и РЮО. Речь идёт о выработке юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и двумя суверенными республиками. Его заключение не только придало бы ощутимый импульс переговорному процессу под эгидой МД3, но и стало бы весомым вкладом в укрепление стабильности в регионе в целом.

Актуальность предлагаемых Россией и её абхазскими и югоосетинскими союзниками шагов возрастает на фоне дальнейшего наращивания взаимодействия между блоком НАТО и Грузией, включая проведение на территории закавказской страны учений и других военно-тренировочных мероприятий этого агрессивного альянса.

Российской стороной была с удовлетворением отмечена относительно спокойная обстановка «на земле» благодаря устойчивой работе имеющихся переговорных каналов МД3, включая ритмично проводимые раунды, круглосуточно функционирующие «горячие линии» связи, регулярно собирающийся на свои заседания Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-югоосетинской границе в населённом пункте Эргнет. Подчёркнута необходимость возобновления деятельности аналогичного Механизма на грузино-абхазской границе в населённом пункте Гал, а также начала делимитации государственной границы Грузии с РА и РЮО.

Акцентирована недопустимость продолжающихся спекуляций Тбилиси на отдельных сюжетах гуманитарной повестки, что серьезно препятствует налаживанию конструктивного диалога в этом важном сегменте работы МДЗ. Буквально накануне очередного раунда вновь была принята ежегодно вбрасываемая Грузией крайне политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещённым лицам и беженцам. Сделано это в нарушение имеющихся договорённостей по обсуждению указанной тематики в рамках МДЗ, а не на других площадках, на которые представители Сухума и Цхинвала лишены доступа и, следовательно, – возможности в открытой полемике с грузинской стороной отстаивать свои законные интересы.

Достигнута предварительная договорённость о проведении очередного раунда МДЗ в ноябре текущего года. По сложившейся практике заседанию будет предшествовать серия консультаций национальных делегаций с сопредседателями по столицам.

Об этом сообщает МИД России.