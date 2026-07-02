В СУХУМЕ ОТКРОЮТ ОБНОВЛЕННУЮ НАБЕРЕЖНУЮ ДИОСКУРОВ

Сухум. 1 июля 2026 г. Абхазия-Информ. 3 июля в столице Абхазии состоится торжественное открытие реконструированной набережной Диоскуров. Новый облик одного из главных городских пространств стал возможен благодаря поддержке России. Проект был поделён на участки, которые закрепили за Татарстаном, Башкортостаном, международным аэропортом «Сухум» и российско-абхазскими предпринимателями. Реализация состоялась по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Соглашение о начале комплексной реконструкции было подписано 30 сентября 2025 года президентом Абхазии Бадрой Гунба и первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко.

Церемония открытия состоится на площади у Госинспекции по маломерным судам МЧС РА 3 июля в 10:00.

Благодаря слаженной совместной работе Сухум получил обновленную архитектурную жемчужину – набережную Диоскуров, которая является излюбленным местом прогулок горожан и гостей столицы. Общая протяжённость участка – 1920 метров, площадь – 13,7 гектара.

Само пространство преобразилось до неузнаваемости: прежние бетонные колонны освещения, обшитые известняком и пришедшие в негодность, заменены на долговечные гранитные опоры. Подпорная стена облицована гранитом, уложено покрытие с гранитной крошкой, восстановлены исторические плафоны, обновлены инженерные коммуникации, установлены мраморные вазы, новые скамьи и современные павильоны.

Теперь они выполнены из благородного и долговечного гранита, подпорная стена также облицована гранитом, уложено долговечное покрытие с гранитной крошкой, восстановлены исторические плафоны, обновлены инженерные коммуникации, установлены мраморные вазы, новые скамьи и современные павильоны.

Реализация этого проекта и многих других социально значимых объектов стала возможна благодаря Президенту России Владимиру Путину. Были приняты все необходимые решения, направленные на реконструкцию значимых объектов.

Будущий облик набережной был согласован с градостроительным советом и одобрен самими сухумцами – в 2025 году за предложенную концепцию проголосовали более 12 тысяч жителей столицы. На всех этапах реконструкции контроль за ходом работ вела Администрация Сухума.

Несмотря на беспрецедентную майскую непогоду и значительное увеличение объёма задач, специалисты завершили подготовку объекта к главному городскому празднику – Дню города.

Регионы и компании, принявшие шефство над участками набережной и фронтами работ:

? Москва профинансировала разработку проектной документации. Концепцию набережной разработало архитектурное бюро Wowhaus, проектную документацию подготовил МосжилНИИпроект.

? Нижний Новгород обеспечил архитектурно-художественную подсветку мэрии и колоннады у Брехаловки, завершает светодинамическое оформление набережной, а в дальнейшем – исторического участка древней крепости.

? Республика Башкортостан и Республика Татарстан выполнили реконструкцию отдельных участков набережной.

? Краснодарский край участвует в развитии территории: регионом проведены проектные работы по реконструкции пирса возле Брехаловки, реализация которых станет продолжением благоустройства исторической части Сухума.

? Компания «Инфраструктурное развитие» совместно с ООО «Аэропорт» обновила сквер имени Иуа Когония: отремонтированы памятник Неизвестному солдату и Вечный огонь, создана новая сцена, построена детская площадка, которая не функционировала многие годы.

На открытии набережной также будут установлены памятные таблички с благодарностью регионам и организациям, внесшим вклад в преображение набережной.

Новая набережная Диоскуров – это подарок жителям Сухума, всем жителям Абхазии и гостям страны. Это пример большой совместной работы и сохранения исторического наследия города.