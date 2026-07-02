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Абхазия Информ

ИСПОЛНИЛОСЬ 33 ГОДА СО ДНЯ ВЫСАДКИ ТАМЫШСКОГО ВОЕННО- МОРСКОГО ДЕСАНТА

Новости Четверг, 02 июля 2026 09:57
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ИСПОЛНИЛОСЬ 33 ГОДА СО ДНЯ ВЫСАДКИ ТАМЫШСКОГО ВОЕННО- МОРСКОГО ДЕСАНТА

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось 33 года со дня высадки Тамышского военно-морского десанта, предопределившего исход Отечественной войны народа Абхазии. В этот день, в селе Тамыш у мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, собираются ветераны, чтобы почтить память своих друзей. В церемонии возложения участвуют президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, депутаты парламента, члены правительства, представители общественности.

В конце июня 1993 года командование Вооруженных сил Абхазии приняло решение о взятии села Шрома Сухумского района и ряда стратегических высот северо-восточнее Сухума, что позволило бы провести наступательную операцию с целью освобождения столицы.

2 июля 1993 года для пресечения попыток переброски дополнительных грузинских войск в город Сухум и блокирования дислоцированной там группировки противника в селе Тамыш был высажен военно-морской десант численностью до 300 человек.

В задачу десанта входило взятие под контроль участка трассы транспортной магистрали «Очамчира – Сухум» и проведение боевых операций во взаимодействии с защитниками блокированного более десяти месяцев города Ткуарчал.

Проведя скрыто от противника, без единой потери высадку, бойцы военно-морского десанта соединились с бойцами Восточного фронта.   В течение семи дней воины Абхазской армии контролировали стратегическую магистраль, удерживая натиск мотострелкового батальона противника, механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона.

Были уничтожены десятки единиц вражеской техники, множество видов боевой техники было захвачено в качестве трофеев.

Тамышская операция стала одной из значимых наступательных операций, предопределивших итог войны. В ходе боев тех дней погибло 57 бойцов абхазской армии, 153 получили ранения.

Десантная операция, развернувшаяся в селе Тамыш Очамчырского района, является одной из славных страниц Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2026 10:02

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