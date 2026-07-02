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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ СЕРГЕЙ КИРИЕНКО

Новости Четверг, 02 июля 2026 10:02
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В АБХАЗИЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ СЕРГЕЙ КИРИЕНКО

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию совместных проектов в социальной, экономической и инфраструктурной сферах.

Особое внимание было уделено вопросам абхазо-российской инвестиционной программы льготного кредитования и реализации соглашений, подписанных на АМЭФ-2026 в апреле. Отдельная часть встречи была посвящена теме старта туристического сезона в республике.

Стороны также затронули перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, подтвердив намерение продолжать реализацию программ, направленных на повышение качества жизни граждан и укрепление экономического потенциала республики.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2026 10:05

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