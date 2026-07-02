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Абхазия Информ

ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВАСИЛИЕМ ШАЙХРАЗИЕВЫМ

Новости Четверг, 02 июля 2026 10:06
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ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВАСИЛИЕМ ШАЙХРАЗИЕВЫМ

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба встретился с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым. Делегация прибыла в Абхазию для участия в праздничных мероприятиях 3 июля и открытии первого этапа реконструированной набережной Махаджиров в Сухуме, сообщает пресс-служба парламента.

Лаша Ашуба поприветствовал гостей и выразил благодарность Татарстану за многолетнюю поддержку республики. Спикер подчеркнул, что абхазский народ высоко ценит помощь, оказанную в трудный послевоенный период.

По его словам, это содействие навсегда останется в памяти поколений.

Василь Шайхразиев поблагодарил за тёплый приём. Он также отметил высокую значимость дальнейшего развития межреспубликанских связей. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога.

Особое внимание участники встречи уделили программе предстоящих торжеств. Главными событиями 3 июля станут:

Открытие набережной – запуск первого этапа обновленной набережной Махаджиров, реконструкция которой идет при поддержке Татарстана.

Праздник «Сабантуй» – проведение татарского национального праздника на сухумской набережной как символа дружбы и культурного обмена.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2026 10:09

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