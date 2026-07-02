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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ВВЕЛА ШТРАФЫ 50 МРОТ ЗА ОТСУТСТВИЕ АВТОСТРАХОВКИ У ИНОСТРАНЦЕВ

Новости Четверг, 02 июля 2026 10:21
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АБХАЗИЯ ВВЕЛА ШТРАФЫ 50 МРОТ ЗА ОТСУТСТВИЕ АВТОСТРАХОВКИ У ИНОСТРАНЦЕВ

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии вступили изменения в закон о нарушениях административного характера, которые предусматривают штрафы в размере 50 МРОТ для иностранцев, управляющих автомобилем без абхазского страхового полиса. Один МРОТ в регионе составляет 60 рублей. Закон, обязывающий страховать гражданскую ответственность владельцев транспортных средств из-за границы, начал действовать в 2022 году. Поправки к нему были утверждены в июне 2026 года.

В ходе заседания Народного Собрания депутат Даут Хутаба отметил, что ранее в законе указывалась необходимость наличия страховки, но не предусматривались штрафные меры за её отсутствие.

Стоимость страхового полиса определяется сроком пребывания в Абхазии:

За три дня цена составляет 500 рублей

За 15 дней – 1000 рублей

На период до 30 суток – 1500 рублей

На 90 дней – 2500 рублей

При расчете на год – 8500 рублей

Приобрести полис можно на российско-абхазской границе, а также на постах ГАИ «Бзыбь» и «Приморское», и в офисах страховых компаний. Иностранные граждане могут оформить страховой полис как на территории Абхазии, так и онлайн до приезда.

В республике оформлением страхования занимаются три государственные компании: «Гарант-Страхование», Национальная страховая компания «Абхазия» и «Абхазгосстрах». На транспортные средства российской военной базы и представителей дипломатического корпуса обязательство страхования не распространяется.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2026 10:25

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