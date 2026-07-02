НОВЫЙ ПОСОЛ РОССИИ В АБХАЗИИ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ РАБОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Новый посол Российской Федерации в Абхазии Вячеслав Гладков прибыл в республику 1 июля и официально вручил копии верительных грамот исполняющему обязанности министра иностранных дел Ираклию Тужба. После завершения официальной церемонии представители двух стран продолжили общение в закрытом формате.

Перед началом переговоров Ираклий Тужба поздравил российского дипломата с назначением на должность от лица всего коллектива МИД и пожелал ему успехов в ответственной работе. В свою очередь Вячеслав Гладков выразил благодарность за оказанную честь возглавить российское посольство. Посол подчеркнул, что надеется на плодотворную совместную работу во благо русского и абхазского народов, отметив, что впереди ожидаются важные достижения.

Вячеслав Гладков, ранее занимавший пост губернатора Белгородской области, был назначен послом России в Абхазии указом президента РФ Владимира Путина 26 июня 2026 года. На этой должности он сменил Михаила Шургалина, который представлял интересы России в республике с 31 мая 2022 года.