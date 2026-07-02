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Абхазия Информ

УФА И СУХУМ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСТВЕ

Новости Четверг, 02 июля 2026 10:26
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УФА И СУХУМ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСТВЕ

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Башкирии во главе с руководителем региона Радием Хабировым прибыла с рабочим визитом в абхазский Сухум. Это первый прилет республиканской делегации в аэропорт столицы Абхазии после его реконструкции.

Глава Башкирии отметил, что Абхазия является стратегическим союзником России, а для самого региона – это братская республика и надежный партнер.

В программе визита – подписание важного соглашения о побратимских связях между Уфой и Сухумом.

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