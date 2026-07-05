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Абхазия Информ

ЭЛЬВИРА АРСАЛИЯ: «СУХУМ – ГОРОД, В КОТОРЫЙ ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ»

Новости Воскресенье, 05 июля 2026 12:08
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ЭЛЬВИРА АРСАЛИЯ: «СУХУМ – ГОРОД, В КОТОРЫЙ ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ»

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Древняя история Сухума – одна из самых главных имиджевых составляющих столицы Абхазии, считает директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия.

«Сухум – город с древней историей и богатой культурой. К нам тянутся люди, чтобы увидеть древние памятники культуры. Сухум – удивительный город, и как отмечают все, кто приезжает в гости, это город человеческих масштабов, здесь очень комфортно жить. Будущее Сухума несомненно связано с историей», – сказала она.

Эльвира Арсалия отметила, что в Сухуме гармонично сочетаются древность и современность.

«Сухум я вижу культурной столицей, а в начале XX века его так и называли культурной столицей Причерноморья. Но в то же время Сухум я вижу современным городом, где живут молодые люди, куда они возвращаются после учёбы, где хотят работать, и развиваются высокие технологии. Сухум – город-перекрёсток культур и цивилизаций и должен быть городом, где пересекаются традиции и современность», – сказала Арсалия.

Эльвира Арсалия напомнила, что Сухум оказал влияние и на деятелей культуры, писателей, художников, режиссёров зарубежья.

«Исследуя этот феномен, можно прийти к выводу, что Сухум как некое культурное явление не оставлял людей даже после того, как они покидали город. Очень многие произведения художников были созданы годы спустя. Известные русские художники писали Сухум, известные писатели описывали период, проведенный здесь. Например, художница Варвара Бубнова писала, что только в Сухуме, в этом древнем городе, она возвращается к цвету. Поэтому переоценить влияние культурного феномена Сухума сложно, и я надеюсь, он будет вдохновлять ещё не одно поколение творческих людей», – заключила директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 июля 2026 12:11

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